Флери одержал 551-ю победу в НХЛ и делит 2-е место в истории с Руа. Рекорд у Бродера – 691

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Марк-Андре Флери одержал 551-ю победу в НХЛ и делит 2-е место в истории.

39-летний вратарь «Миннесоты» отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ). 

В 1003 матчах за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту» в рамках регулярок в активе канадца 551 победа при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли сравнялся с Патриком Руа по числу выигранных матчей (551 в 1029 играх) и делит с ним 2-е место в истории лиги. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266).

По числу проведенных матчей Флери занимает 4-е место в истории. Первые трое – Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Руа (1029).

2 комментария
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Будет вторым в истории! До Бродера добраться нереально.
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Ждём следующую победу и отмечаем.
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