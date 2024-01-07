Флери одержал 551-ю победу в НХЛ и делит 2-е место в истории с Руа. Рекорд у Бродера – 691
Марк-Андре Флери одержал 551-ю победу в НХЛ и делит 2-е место в истории.
39-летний вратарь «Миннесоты» отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ).
В 1003 матчах за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту» в рамках регулярок в активе канадца 551 победа при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли сравнялся с Патриком Руа по числу выигранных матчей (551 в 1029 играх) и делит с ним 2-е место в истории лиги. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266).
По числу проведенных матчей Флери занимает 4-е место в истории. Первые трое – Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Руа (1029).