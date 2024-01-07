Хайман и Райнхарт с хет-триками, Флери с 551-й победой – звезды дня в НХЛ

Зак Хайман, Сэм Райнхарт и Марк-Андре Флери – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Миннесоты» , одержавший 551-ю победу в карьере в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Он делит 2-е место в истории лиги по числу выигранных матчей с Патриком Руа.

Вторая звезда – форвард «Флориды» с 3 шайбами в матче с «Колорадо» (8:4). Хет-трик стал для него 7-м за карьеру в лиге.

Первая звезда – форвард « » с 3 шайбами в ворота «Оттавы» (3:1). Хет-трик стал для него 3-м в этом сезоне.