Хайман и Райнхарт с хет-триками, Флери с 551-й победой – звезды дня в НХЛ
Зак Хайман, Сэм Райнхарт и Марк-Андре Флери – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, одержавший 551-ю победу в карьере в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Он делит 2-е место в истории лиги по числу выигранных матчей с Патриком Руа.
Вторая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 3 шайбами в матче с «Колорадо» (8:4). Хет-трик стал для него 7-м за карьеру в лиге.
Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман с 3 шайбами в ворота «Оттавы» (3:1). Хет-трик стал для него 3-м в этом сезоне.
Не уважают совсем Коламбус :))