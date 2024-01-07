Хайман и Райнхарт с хет-триками, Флери с 551-й победой – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Флорида Миннесота Эдмонтон Марк-Андре Флери НХЛ Сэм Райнхарт Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман, Сэм Райнхарт и Марк-Андре Флери – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, одержавший 551-ю победу в карьере в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Он делит 2-е место в истории лиги по числу выигранных матчей с Патриком Руа. 

Вторая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 3 шайбами в матче с «Колорадо» (8:4). Хет-трик стал для него 7-м за карьеру в лиге

Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман с 3 шайбами в ворота «Оттавы» (3:1). Хет-трик стал для него 3-м в этом сезоне

5 комментариев
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Ответ Stenort
Чем хет-трик Коул Силлинджера хуже? Не уважают совсем Коламбус :))
видимо тем что этот хеттрик не принес победу Коламбусу)
+3
0
+3
Ответ circassian*
Миллер с 4+1 в матче: "Ну да, пошел я на###"
Лол) это два разных Миллера с разных команд в одном матче
+2
0
+2
Чем хет-трик Коул Силлинджера хуже?
Не уважают совсем Коламбус :))
+1
0
+1
Миллер с 4+1 в матче: "Ну да, пошел я на###"
+1
-1
0
Ответ circassian*
Миллер с 4+1 в матче: "Ну да, пошел я на###"
Тупанул))
+1
-1
0
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