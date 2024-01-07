Терещенко о Кучерове: «Игрок с большой буквы. Один из лучших хоккеистов в НХЛ»

Теги Тампа-Бэй Алексей Терещенко НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Алексей Терещенко высоко отозвался о Никите Кучерове.

В матче НХЛ с «Бостоном» (3:7) Кучеров набрал 3 (1+2) очка и опять возглавил бомбардирскую гонку в лиге, на его счету 67 баллов.

«Дело в отношении Никиты, в его работе. Он полон сил и желания. Это игрок с большой буквы. Да, есть нюансы, но в плане игры в атаке он один из самых лучших хоккеистов в НХЛ. Он на протяжении нескольких лет держит высочайший уровень. Играет на очень приличном уровне.

Повторюсь, есть моменты, которые, хотелось бы, чтобы он поправил. Но все же это другого плана игрок, который умеет забивать, отдавать, создавать, созидать. Таких единицы», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею.

Кучеров – единственная надежда «Тампы»? Сделал 3 гола и возглавил гонку бомбардиров НХЛ
 

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