Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по ассистам (492), обогнав Лекавалье

Теги рейтинги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье Мартен Сен-Луи НХЛ Виктор Хедман Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по ассистам (492).

Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:7). 

В активе россиянина стало 796 (304+492) очков в 684 играх в рамках регулярок.

Он опередил Винсента Лекавалье по числу результативных передач в составе клуба (491 в 1037 играх). 

В топ-3 идут Мартен Сен-Луи (588 в 972), Стивен Стэмкос (563 в 1040, продолжает карьеру в клубе) и Виктор Хедман (542 в 1012, продолжает карьеру в клубе). 

Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 67 очков в 40 играх

8 комментариев
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Кучеров вышел на 185-е место по очкам за всю историю.
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теоретически может догнать Сан-Луи уже в следующем сезоне
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Куч-Могуч🤟🏻 рад очень за него.
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За следующие 6 сезонов может еще 250 голов прибавить, если без травм и переподпишется. Значит если Стэммер после сезона уйдет, то и по голам может франшизу возглавить.
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Возглавит франшизу по этому показателю
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Кучеров среди снайперов этого сезона вышел вместе с Райнхартом (Флорида) на второе место-28 шайб. У Мэттьюса 30 шайб. Круто будет, если Никита выиграет Ришара у усиков))))
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Догнать и перегнать Никите думаю по силам!
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