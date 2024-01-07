Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по ассистам (492), обогнав Лекавалье
Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по ассистам (492).
Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:7).
В активе россиянина стало 796 (304+492) очков в 684 играх в рамках регулярок.
Он опередил Винсента Лекавалье по числу результативных передач в составе клуба (491 в 1037 играх).
В топ-3 идут Мартен Сен-Луи (588 в 972), Стивен Стэмкос (563 в 1040, продолжает карьеру в клубе) и Виктор Хедман (542 в 1012, продолжает карьеру в клубе).
Кучеров набрал 1+2 с «Бостоном» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 67 очков в 40 играх