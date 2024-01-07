Райнхарт сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо». Форвард «Флориды» делит 2-е место в гонке снайперов с 28 шайбами

Теги Торонто Тампа-Бэй Флорида Колорадо НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Хоккей

Сэм Райнхарт сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо».

Форвард «Флориды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (8:4). 

На его счету стало 50 (28+22) очков в 39 играх. Канадец делит 2-е место в гонке снайперов с Никитой Кучеровым из «Тампы» (28 шайб в 40 играх). 

Лидирует Остон Мэттьюс из «Торонто» (30 в 36). 

Отметим, что личный снайперский рекорд 28-летнего Райнхарта – 33 шайбы в 78 играх в сезоне-2021/22.

1 комментарий
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Нынешняя Флорида (при Поле Морисе) - команда для Райнхарта. Будет жаль, если не договорятся по деньгам и уйдет.
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