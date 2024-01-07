Райнхарт сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо». Форвард «Флориды» делит 2-е место в гонке снайперов с 28 шайбами

Сэм Райнхарт сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо».

Форвард «Флориды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с « » (8:4).

На его счету стало 50 (28+22) очков в 39 играх. Канадец делит 2-е место в гонке снайперов с из « » (28 шайб в 40 играх).

Лидирует Остон Мэттьюс из « » (30 в 36).

Отметим, что личный снайперский рекорд 28-летнего Райнхарта – 33 шайбы в 78 играх в сезоне-2021/22.