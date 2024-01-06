Баширов про отсутствие переходов: «Салават» никого не искал, нам усиливаться не нужно. Есть кому играть и в защите, и в нападении»

Ринат Баширов объяснил, почему «Салават Юлаев» не пытался усилить состав.

– Почему никого не подписали?

– Никого не искали, поэтому никого не подписали. У нас не было нужды, потому что мы заранее подготовились. Не думаю, что в дедлайне можно найти кого-то, кто усилил бы команду.

– обсуждался в СМИ в контексте возможного перехода в « ». Сейчас не возникал возможный обмен?

– Нет, мы не вели переговоры, потому что просто так его никто не даст. У нас есть кому играть и в защитной линии, и в нападении, есть ротация.

– Удивились, что прямой конкурент, « », ослабил другого конкурента – « »?

– Мы точно не испугались. Учитывая перекрестный плей-офф, нельзя сказать, что они нам прямые конкуренты. Мы считаем, что нам усиливаться не нужно, мы не видели для себя в этом необходимости.

– Какие промежуточные итоги можно подвести на данный момент по выступлениям команды?

– Промежуточными результатами мы довольны, но мы не раз говорили, что плей-офф для нас является определяющим фактором оценки нашей работы, команды и тренерского штаба. Мы продолжаем спокойно работать, не давая себе никаких промежуточных оценок, – заявил генеральный директор «Салавата Юлаева».