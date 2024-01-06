Козлов о «Салавате»: «Мы сделали акцент на атаку, потому что это более зрелищный и динамичный хоккей. Команда выглядит неплохо, но главное будет в плей-офф»

Виктор Козлов оценил игру «Салавата Юлаева» в первой части сезона.

– Если подводить промежуточные итоги выступления команды, как вы их оцените?

– Идем от матча к матчу, далеко не заглядываем. Подтягиваем игру в тех компонентах, которые нужно улучшить. Также пробуем различные игровые сочетания и используем ребят в разных качествах. На данный момент команда выглядит неплохо, но самое главное будет в плей-офф.

– Предстоят два тяжелых по нагрузке месяца. Как сохранить баланс команды, чтобы хватило сил на остаток сезона и плей-офф?

– У нас есть конкурентоспособные ребята, которые не попадают в состав на данный момент. Длинная скамейка дает возможность нам проводить ротацию и давать кому-то отдых или дополнительную нагрузку. Будем действовать по такому плану и дальше.

– В августе мы говорили о качественных изменениях игры команды. Насколько удается следовать этой философии?

– Работаем над тем, что задумано. Это и есть тенденция современного хоккея: активная работа с шайбой и быстрое принятие решения, резкие переходы из обороны в нападение и обратно. Мы придерживаемся этой философии.

– По сравнению с началом сезона игра команды стала более атакующей. Как удалось улучшить этот момент?

– Пришло много новых игроков, мы искали сочетания и изучали лучшие стороны хоккеистов. Мы сделали акцент на атаку, потому что это более зрелищный и динамичный хоккей.

У нас в команде много молодых и быстрых нападающих вкупе с защитной линией, которая может держать шайбу и хорошо двигаться. Когда ты играешь в такой хоккей, тебе нужны такие вратари, как и , которые способны вытащить в опасных контратаках, – отметил главный тренер « ».