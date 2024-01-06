Сучков о «Салавате»: «Ветераны говорили, что критика Кожевникова – лучшая мотивация. Команда не согласилась с его оценками»
Егор Сучков рассказал о реакции «Салавата» на критику от Александра Кожевникова.
22-летний форвард набрал 13 (6+7) баллов в 35 играх, обновив личные рекорды по голам и очкам в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– «Салават» тяжело стартовал, но в середине сезона заметно прибавил – лишь одно поражение в основное время в последних 13 матчах. Как объяснить этот прогресс?
– У нас была жесткая предсезонка, постепенно она начала давать результат, вкатились. Ну и, как уже сказал, атмосфера внутри раздевалки отличная – благодаря тренерскому штабу и ветеранам команды.
– Специалисты говорили, что в начале сезона «Салават» играл закрыто, а зимой, наоборот, раскрылся и стал одной из самых эффектных команд чемпионата. Это так?
– Нет, тактическая схема не менялась, может, небольшие поправки были лишь в линии обороны, в раскате. В атаке все сохранилось – руки у форвардов развязаны, поощряется импровизация.
Есть, например, «Куньлунь», который в сентябре был в порядке, а потом остановился. У нас немного другой график прохождения сезона.
– Критика в начале сезона пошла команде на пользу?
– В раздевалке у нас обсуждались, например, интервью Александра Кожевникова. Он – легенда нашего хоккея, чемпион, но команда не согласилась с его оценками. Например, с тем, что наш состав не вытянет у мастеров «Ак Барса» «Зеленое» дерби и не покажет себя в плей-офф.
Наши ветераны говорили, что критика Кожевникова – самая лучшая мотивация для «Салавата». По «зеленому» дерби мы это уже доказали, это были одни из лучших матчей нашего сезона. Теперь хотим доказать, что вопреки прогнозу Александра Викторовича повоюем и в плей-офф.
– Кстати, как относитесь к Кожевникову?
– Видел отрывки его матчей в интернете, большой мастер, снайпер. Читал, что сборная СССР была лучшей в мире, так что этой командой и ее игроками можно только гордиться.
Кстати, мне понравились и хайлайты нашего главного тренера. Я так понял, что во «Флориде» Виктор Николаевич вместе с Павлом Буре переписал все клубные рекорды. Круто! – сказал Сучков.