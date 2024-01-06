Овечкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по числу ассистов (680), обогнав Бобби Смита и Рэя Уитни
Александр Овечкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по числу ассистов (680).
Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:6).
В активе 38-летнего россиянина стало 1510 (830+680) баллов в 1384 играх в рамках регулярок.
Овечкин вышел на 66-е место в истории лиги по числу передач за карьеру. Он обошел Бобби Смита (679 в 1077) и Рэя Уитни (679 в 1330).
На 65-м месте идет Брэд Парк (683 в 1113), на 64-м – Анри Ришар (688 в 1258).
Александр занимает 3-е место по числу передач среди россиян в истории лиги. Его опережают Евгений Малкин («Питтсбург», 776 в 1100) и Сергей Федоров (696 в 1248).