Овечкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по числу ассистов (680), обогнав Бобби Смита и Рэя Уитни

Теги рейтинги Вашингтон Рэй Уитни Александр Овечкин НХЛ Анри Ришар Брэд Парк Бобби Смит Хоккей

Александр Овечкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по числу ассистов (680).

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:6). 

В активе 38-летнего россиянина стало 1510 (830+680) баллов в 1384 играх в рамках регулярок. 

Овечкин вышел на 66-е место в истории лиги по числу передач за карьеру. Он обошел Бобби Смита (679 в 1077) и Рэя Уитни (679 в 1330). 

На 65-м месте идет Брэд Парк (683 в 1113), на 64-м – Анри Ришар (688 в 1258). 

Александр занимает 3-е место по числу передач среди россиян в истории лиги. Его опережают Евгений Малкин («Питтсбург», 776 в 1100) и Сергей Федоров (696 в 1248). 

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4 комментария
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В этом сезоне может 700 сделать
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По пасам до первого вообще космос, голы нужны, хотя конечно, делает то, что получается... Павс и Сид, первый на год старше, второй на год младше, забивают, раз получается, Ови пасы делает, раз забивать не получается
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Дух, выходи!
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Какая польза от этого достижения клубу?
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