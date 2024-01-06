Овечкин – 2-й действующий игрок НХЛ, набравший 100 очков против одной команды. У него 47+53 в 88 играх с «Каролиной»
Александр Овечкин набрал 100-е очко в матчах против «Каролины».
Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:6).
В активе 38-летнего россиянина стало 100 (47+53) очков в 88 матчах против этой команды за карьеру в лиге.
Овечкин стал 2-м действующим игроком в лиге, набравшим 100+ очков против одной команды.
Он присоединился к Сидни Кросби из «Питтсбурга» (132 очка против «Айлендерс», 125 против «Филадельфии» и 104 против «Рейнджерс»).
Рекорд по очкам против «Хартфорда» и «Каролины» принадлежит Рэю Бурку (146 в 126). За ним следуют Яромир Ягр (122 в 90), Петер Штястны (120 в 76), Дэйв Андрейчук (114 в 119), Уэйн Гретцки (109 в 57), Мишель Гуле (102 в 83) и Овечкин.
Всего у Александра 1510 (830+680) баллов в 1384 играх в рамках регулярок.