Овечкин – 2-й действующий игрок НХЛ, набравший 100 очков против одной команды. У него 47+53 в 88 играх с «Каролиной»

Теги рейтинги Питтсбург Каролина Вашингтон Яромир Ягр Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Мишель Гуле Рэй Бурк Петер Штястны Дэйв Андрейчук Хоккей

Александр Овечкин набрал 100-е очко в матчах против «Каролины».

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:6). 

В активе 38-летнего россиянина стало 100 (47+53) очков в 88 матчах против этой команды за карьеру в лиге. 

Овечкин стал 2-м действующим игроком в лиге, набравшим 100+ очков против одной команды.

Он присоединился к Сидни Кросби из «Питтсбурга» (132 очка против «Айлендерс», 125 против «Филадельфии» и 104 против «Рейнджерс»). 

Рекорд по очкам против «Хартфорда» и «Каролины» принадлежит Рэю Бурку (146 в 126). За ним следуют Яромир Ягр (122 в 90), Петер Штястны (120 в 76), Дэйв Андрейчук (114 в 119), Уэйн Гретцки (109 в 57), Мишель Гуле (102 в 83) и Овечкин

Всего у Александра 1510 (830+680) баллов в 1384 играх в рамках регулярок. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий