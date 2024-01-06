Василий Глотов: «Без движения Овечкин не играл бы в НХЛ. Там люди без формы сразу выпадают»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

– Все получится у Овечкина в этом споре, я более чем уверен. С нашим характером – неуступчивым, сильным. Он видит цель, идет к ней. Неважно, как у него дела складываются в этом сезоне. Он делает свою работу всегда.

– Говорят, у Овечкина уже не то движение, скорость, забивает только с места.

– Все у него хорошо, перестаньте. Он не играл бы без движения в НХЛ, там люди без формы сразу выпадают. Раз Овечкин в той лиге выступает, значит, у него все в порядке.

– Для российских игроков капитан «Вашингтона» – какой-то пример?

– Конечно. Надо отдать должное его здоровью, генам. Всю карьеру он идет ровно, благодаря именно этим качествам. Показывает свою мощь. Но и отношение к делу, профессионализм. Овечкин – молодец, держит себя в форме в таком возрасте. Для меня это неудивительно.

А вот в КХЛ людей, которым больше 30, почему-то называют ветеранами. Для меня это непонятно. Раньше, помню, возраст 29-30 лет считался праймовым. Сейчас видят игрока, которому 33, говорят: «Ветеран». Овечкин показывает, что даже в его возрасте можно выступать на высочайшем уровне, – сказал форвард СКА. 
 
 

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2 комментария
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