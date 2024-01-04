Матвей Мичков: «Я бы не уступил Бедарду, думаю. Конкуренция с ним дала бы мне плоды»

Теги Филадельфия НХЛ КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

Матвей Мичков высказался о конкуренции с Коннором Бедардом.

– Вы чувствуете, что за год стали сильнее? В прошлом сезоне в «Сочи» вы набрали 20 (9+11) очков в 27 матчах.

– Разумеется, я понимаю, что прибавил. Более уверенно стал играть.

Могу провести на площадке столько времени, сколько мне даст тренер. Вне зависимости, много или мало. Стал спокойнее относиться ко всем моментам.

Веду себя более сдержанно, и мне это идет только на пользу.

– Вы смотрите хайлайты «Филадельфии», которая выбрала вас на драфте. Теоретически вы могли бы уже в этом сезоне выступать на уровне НХЛ? Вот Бедард нормально вписался в «Чикаго». Или вас отправили бы в АХЛ?

– В какой бы лиге я ни выступал, я не люблю проигрывать.

Считаю, что конкуренция с Бедардом дала бы мне свои плоды. Думаю, что я бы ему не уступил, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков, выбранный «Филадельфией» на драфте НХЛ.

Мичков набрал 29 (13+16) очков в 32 матчах этого сезона в составе «Сочи».

25 комментариев
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ты уже уступил когда подписался на 5 лет в КХЛ
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Несколько самонадеянно. Бедард дает результат в лучшей лиге мире. А Матвей пока в фарме СКА феериит.
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Какие ещё новогодние фантазии у Матвея появились??
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####### - не мешки ворочить, Матвей! Раз такой умный - езжай и докажи
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Так нафиг ты связался с Ротаном?
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Только "бы" мешает...
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Бедард бы тебя сожрал
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Матвей начинает вторить своему Тренеру, мы бы разнесли канадцев, если бы да как нибудь
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Ротенберг явно покусал
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Господи смешон , как и батька ротенберг. я да я , да я бы , да мы бы ...пустота пока что
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Это конечно печаль .
Сейчас бы смотреть на их рубку на мчм
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Ответ pztpzhmx66
Это конечно печаль . Сейчас бы смотреть на их рубку на мчм
Каким образом ? Даже если бы Россию допустили до мчм. Бедарда бы Чикаго не отпустило на мчм. Так как он главная ударная сила в атаке :)
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Где ты,а где Бедард,самонадеятельный ты наш,...
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Так ехал бы, а теперь это просто бла бла бла, просохатил ты свою возможность Матвейка
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Один ... другой дразнится.
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Да я, да мы всех порвём
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Какая то виртуальная реальность:)
Если бы да кабы:)
Есть реальность и факты .
Коннор первый центр танкующей команды . С результатом почти PPG. Играя в тройке с ахлвцами. И есть контракт Мичкова со СКА до 2025 года. И нет никаких гарантий , что Филадельфия его увидит в сезоне 2025/2026. А к тому времени Коннор уже станет полноценной суперзвездой НХЛ:)
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Я прям балдею с комментаторов которые такие-да ты подписался да ты ещё до 25 года да это ска да фу да не пацан. А никто не забывает о том что парень военнообязанный и что это рычаг давления? И что формально его полюбому никто за руку не держит. Но есть нюанс.
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матвей еще празднует нг, иначе эти речи не объяснить
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Ответ nikitosdaipoltos
Комментарий скрыт
Хоккей не баскетбол, один игрок не может команду вытащить в ПО. А так в 18 лет идёт по графику очко за игру, играя в слабейшей команде лиги в звене с невнятными Донато и Курашевым.
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