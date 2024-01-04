Матвей Мичков: «Я бы не уступил Бедарду, думаю. Конкуренция с ним дала бы мне плоды»

Матвей Мичков высказался о конкуренции с Коннором Бедардом.

– Вы чувствуете, что за год стали сильнее? В прошлом сезоне в «Сочи» вы набрали 20 (9+11) очков в 27 матчах.

– Разумеется, я понимаю, что прибавил. Более уверенно стал играть.

Могу провести на площадке столько времени, сколько мне даст тренер. Вне зависимости, много или мало. Стал спокойнее относиться ко всем моментам.

Веду себя более сдержанно, и мне это идет только на пользу.

– Вы смотрите хайлайты «Филадельфии», которая выбрала вас на драфте. Теоретически вы могли бы уже в этом сезоне выступать на уровне НХЛ? Вот Бедард нормально вписался в «Чикаго». Или вас отправили бы в АХЛ?

– В какой бы лиге я ни выступал, я не люблю проигрывать.

Считаю, что конкуренция с Бедардом дала бы мне свои плоды. Думаю, что я бы ему не уступил, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков, выбранный «Филадельфией» на драфте НХЛ.

Мичков набрал 29 (13+16) очков в 32 матчах этого сезона в составе «Сочи».