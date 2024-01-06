Менелл о гражданстве РФ: «Это не просто формальная галочка. Я впечатлен российской культурой. Хотел бы задержаться в «Динамо», в КХЛ как можно дольше»

Бреннан Менелл объяснил, зачем оформил российское гражданство.

– , в июле ты получил российское гражданство. Почему решил сделать этот шаг?

– Мне очень нравится играть здесь, и я хотел бы задержаться в «Динамо», в как можно дольше, и получение российского гражданства делало этот план намного легче в реализации.

Поэтому мы обсудили ситуацию с , я увидел, что наши интересы совпадают. Я очень благодарен, что клуб помог мне осуществить эту возможность.

Для меня получение российского гражданства не просто какая-то формальная галочка. Я впечатлен российской культурой и рад, что у меня появилось больше возможностей проникнуться ею.

– Думаем, не ошибемся, если назовем это не самым популярным решением в среде иностранных спортсменов сейчас. Как твое окружение восприняло это шаг?

– Моя семья и самые близкие друзья меня поддержали. Они знают, как я отношусь к России, как мне тут нравится. Они сказали, что если это сделает меня счастливым, то они будут только рады, – сказал защитник « ».