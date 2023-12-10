Менелл в косоворотке исполнил буллит в Матче звезд КХЛ и станцевал вприсядку после гола

Теги КХЛ Матч звезд КХЛ Динамо Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл исполнил буллит в косоворотке.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит Матч звезд КХЛ. Защитник «Динамо» принял участие в конкурсе на самый эффектный буллит.

Менелл исполнил свою попытку в косоворотке и станцевал вприсядку на льду после того, как поразил ворота. В июле 26‑летний американский хоккеист получил паспорт гражданина РФ.

Атанасов в шапке в форме ананаса исполнил буллит на Матче звезд КХЛ. Он получил 36,58% голосов болельщиков и выиграл конкурс

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2 комментария
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Красавец русский амереканец.
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Молодец)) Вошел в образ
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