Бреннан Менелл: «Москва – великолепный город. Лучший в мире балет. Пользуюсь метро – очень чисто. В Нью-Йорке или Монреале грязнее»

Бреннан Менелл назвал Москву великолепным городом.

– Шейн Принс из «Спартака» заявлял, что Москва – лучший город мира. Вы с ним согласны?

– Да, конечно. Это великолепный город, я наслаждаюсь жизнью здесь.

Здесь много хороших ресторанов, различных музеев и театров. Лучший в мире балет. Так что есть все на любой вкус.

– Вы уже были в музее или театре?

– Я был в двух театрах. Названия спектаклей я не помню, они были на русском языке. Я далеко не все понял, но в любом случае это было интересно.

– Многие иностранцы хвалят метро в Москве и отмечают, что оно лучше, чем в Северной Америке.

– Если надо куда-то быстро добраться и не попасть в пробки, то я пользуюсь метро. Там действительно очень чисто. В Нью-Йорке или Монреале в метро грязнее.

– Какие другие города России вам тоже понравились?

– Санкт-Петербург отличается от других российских городов, там интересная архитектура, а я люблю исторические здания.

Мне понравилось в Казани и Владивостоке, а также в других городах, – сказал американский хоккеист « » , получивший российский паспорт.