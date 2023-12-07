Бреннан Менелл: «Москва – великолепный город. Лучший в мире балет. Пользуюсь метро – очень чисто. В Нью-Йорке или Монреале грязнее»
Бреннан Менелл назвал Москву великолепным городом.
– Шейн Принс из «Спартака» заявлял, что Москва – лучший город мира. Вы с ним согласны?
– Да, конечно. Это великолепный город, я наслаждаюсь жизнью здесь.
Здесь много хороших ресторанов, различных музеев и театров. Лучший в мире балет. Так что есть все на любой вкус.
– Вы уже были в музее или театре?
– Я был в двух театрах. Названия спектаклей я не помню, они были на русском языке. Я далеко не все понял, но в любом случае это было интересно.
– Многие иностранцы хвалят метро в Москве и отмечают, что оно лучше, чем в Северной Америке.
– Если надо куда-то быстро добраться и не попасть в пробки, то я пользуюсь метро. Там действительно очень чисто. В Нью-Йорке или Монреале в метро грязнее.
– Какие другие города России вам тоже понравились?
– Санкт-Петербург отличается от других российских городов, там интересная архитектура, а я люблю исторические здания.
Мне понравилось в Казани и Владивостоке, а также в других городах, – сказал американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт.
Но жить там - полная хрень.
Не будем путать туризм с ПМЖ. )