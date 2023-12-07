Бреннан Менелл: «Москва – великолепный город. Лучший в мире балет. Пользуюсь метро – очень чисто. В Нью-Йорке или Монреале грязнее»

Теги НХЛ КХЛ Динамо Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл назвал Москву великолепным городом.

– Шейн Принс из «Спартака» заявлял, что Москва – лучший город мира. Вы с ним согласны?

– Да, конечно. Это великолепный город, я наслаждаюсь жизнью здесь.

Здесь много хороших ресторанов, различных музеев и театров. Лучший в мире балет. Так что есть все на любой вкус.

– Вы уже были в музее или театре?

– Я был в двух театрах. Названия спектаклей я не помню, они были на русском языке. Я далеко не все понял, но в любом случае это было интересно.

– Многие иностранцы хвалят метро в Москве и отмечают, что оно лучше, чем в Северной Америке.

– Если надо куда-то быстро добраться и не попасть в пробки, то я пользуюсь метро. Там действительно очень чисто. В Нью-Йорке или Монреале в метро грязнее.

– Какие другие города России вам тоже понравились?

– Санкт-Петербург отличается от других российских городов, там интересная архитектура, а я люблю исторические здания.

Мне понравилось в Казани и Владивостоке, а также в других городах, – сказал американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт.

11 комментариев
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В Монреале не был, но в Нью-Йорке метро так себе. Практичное, но не ухоженное. Собянина на них нет. )
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В Нью-Йорке и Монреале не был, но у меня был культурный шок от метро в Берлине. Там народ прямо на перроне курит, пьет пиво, бросают мусор, пустые банки и т.п. прямо на рельсы. Правда, я не уверен, что это коренные немцы так себя ведут, там в метро всё-таки ездит очень много арабов. У нас метро, конечно, намного чище)
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Ответ Partizanski
Дата регистрации 6 декабря 2022
Так это год назад. )
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Ответ Partizanski
Дата регистрации 6 декабря 2022
Угу . А до этого я успел побывать несколько раз в США и Канаде . Лучше Москвы города нет. Бггг, Вася .
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А мне тут сегодня втирали , что Москва -деревня бггг. Ну где вы там ненавистники Москвы ? Боря Меннелов наш человек.
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Рада, что иностранцу хорошо работается и вообще живется в России.
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Ответ vzi
В Монреале не был, но в Нью-Йорке метро так себе. Практичное, но не ухоженное. Собянина на них нет. )
Практичное?В чём??? Поезда ,постоянно, идут с отставанием от графика, кроме как в центре Манхаттане - всё станции метро-зашквар-грязь,вонь,плесень на стенах, десятилетия без ремонта,полумрак. А вишенка на торте -больше половины станций на открытом воздухе,которые не имеют ни стен,ни нормальной крыши, зимой заваливает снегом, пронзительные ветра,летом заливает дождём и пылью. Более отвратительного метрополитена не отыскать нигде в мире.
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Ответ Machine Head
Угу . А до этого я успел побывать несколько раз в США и Канаде . Лучше Москвы города нет. Бггг, Вася .
Москва хороша, но мне Мельбурн понравился больше, не знаю, надо пожить наверно чтобы полное впечатление составить
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Ответ danteeeq
Москва хороша, но мне Мельбурн понравился больше, не знаю, надо пожить наверно чтобы полное впечатление составить
С туристической точки зрения - Германия норм.
Но жить там - полная хрень.
Не будем путать туризм с ПМЖ. )
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Ответ danteeeq
Москва хороша, но мне Мельбурн понравился больше, не знаю, надо пожить наверно чтобы полное впечатление составить
Согласен . За неделю не узнаешь . А вообще , как в известном фильме «Я Родину люблю». В Австралии не был , но знакомый приятель переехал туда в начале 90-х.
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