Менелл про буллит в косоворотке на Матче звезд: «Меня не особо заботит, что скажут об этом в США. Я нахожусь в России»

Бреннан Менелл сказал, что его не волнуют возможные хейтеры из США.

Защитник «Динамо», в этом году получивший паспорт гражданина РФ, принял участие в конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звезд . Он станцевал вприсядку в косоворотке.

– Этот Матч звезд – очень крутой опыт. Если говорить о моем буллите, я получил много помощи от моей команды, от сотрудника « » Маши. Мы хотели повеселиться и, мне кажется, у нас получилось.

– Не боишься, что в США будет много хейтеров из‑за твоих действий здесь?

– Я не беспокоюсь на этот счет. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Меня не особо заботит, что будут говорить на этот счет в США.

У меня есть моя жизнь, я нахожусь здесь, и я не считаю тех, кому понравится то, что я делаю, и тех, кому не понравится, – сказал .

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