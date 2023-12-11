Менелл про буллит в косоворотке на Матче звезд: «Меня не особо заботит, что скажут об этом в США. Я нахожусь в России»

Теги КХЛ Матч звезд КХЛ Динамо Политика Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл сказал, что его не волнуют возможные хейтеры из США.

Защитник «Динамо», в этом году получивший паспорт гражданина РФ, принял участие в конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звезд КХЛ. Он станцевал вприсядку в косоворотке.

– Этот Матч звезд – очень крутой опыт. Если говорить о моем буллите, я получил много помощи от моей команды, от сотрудника «Динамо» Маши. Мы хотели повеселиться и, мне кажется, у нас получилось.

– Не боишься, что в США будет много хейтеров из‑за твоих действий здесь?

– Я не беспокоюсь на этот счет. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Меня не особо заботит, что будут говорить на этот счет в США.

У меня есть моя жизнь, я нахожусь здесь, и я не считаю тех, кому понравится то, что я делаю, и тех, кому не понравится, – сказал Менелл.

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5 комментариев
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Они все там в Госдуме Фетисова и всякие Кожевниковы и все иные похожие на них думают,что все они КХЛ и РПЛ с утра до ночи смотрят и нам завидуют 😂😅👍
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Карьера когда-нибудь закончится, и наступит время любить новую родину... издалека.
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