«Федоров – наш самый великий игрок и показал себя как один из великих наших тренеров, принес два кубка. Таким людям надо дать спокойно работать». Афиногенов о тренере ЦСКА

Теги ЦСКА Максим Афиногенов Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Максим Афиногенов считает, что ЦСКА не следует увольнять Сергея Федорова.

– Кризисы у всех команд есть. Самое главное – чтобы они подошли к плей-офф в оптимальном составе. У них было очень много травм. Естественно, это сказалось на игре. Ребята уже два года подряд чемпионы – тяжело, тяжелая ситуация, они меньше отдыхали, чем другие.

Думаю, к плей-офф они нащупают свою игру. Самое главное – чтобы травм у них не было. И все нормально у них будет.

– На ваш взгляд, главного тренера москвичей Сергея Федорова сейчас лучше не трогать?

– А как его можно трогать? Он принес два кубка! Это, во-первых, наш самый великий игрок. Во-вторых, он показал себя и как один из великих наших тренеров теперь. Не только как игрок состоялся, но еще и как тренер.

Конечно, таких людей не надо трогать, им надо дать спокойно работать, – заявил экс-форвард сборной России.

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5 комментариев
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В контрах с Ови?)))
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2 кубка взял на багаже Никитина, а дальше обосраля. Как хоккеист 3й по очкам, 3 кубка стенли, но 3 кубка у Малкина, Ларионова, Брылина где он лучший? А ещё этот побег из СССР попахивает гнильцой
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Имхо, величие это несколько больше, чем 4-5 отличных и неплохих сезона за карьеру, при неоднозначном поведении.
И 2 КГ с мощнейшим составом, которому могут противостоять 1 команда в конференции и 3-4 во всей лиге.
Если убрать или заменить слово великий, то во всем остальном Макс верно рассуждает.
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Ответ Александр Чулков
2 кубка взял на багаже Никитина, а дальше обосраля. Как хоккеист 3й по очкам, 3 кубка стенли, но 3 кубка у Малкина, Ларионова, Брылина где он лучший? А ещё этот побег из СССР попахивает гнильцой
Сам ты обосрался,клоун
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Ответ Al561
Имхо, величие это несколько больше, чем 4-5 отличных и неплохих сезона за карьеру, при неоднозначном поведении. И 2 КГ с мощнейшим составом, которому могут противостоять 1 команда в конференции и 3-4 во всей лиге. Если убрать или заменить слово великий, то во всем остальном Макс верно рассуждает.
Как раз к слову "великий" вопросов нет, а вот слово "самый" можно обсуждать
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