«Федоров – наш самый великий игрок и показал себя как один из великих наших тренеров, принес два кубка. Таким людям надо дать спокойно работать». Афиногенов о тренере ЦСКА

Максим Афиногенов считает, что ЦСКА не следует увольнять Сергея Федорова.

– Кризисы у всех команд есть. Самое главное – чтобы они подошли к плей-офф в оптимальном составе. У них было очень много травм. Естественно, это сказалось на игре. Ребята уже два года подряд чемпионы – тяжело, тяжелая ситуация, они меньше отдыхали, чем другие.

Думаю, к плей-офф они нащупают свою игру. Самое главное – чтобы травм у них не было. И все нормально у них будет.

– На ваш взгляд, главного тренера москвичей сейчас лучше не трогать?

– А как его можно трогать? Он принес два кубка! Это, во-первых, наш самый великий игрок. Во-вторых, он показал себя и как один из великих наших тренеров теперь. Не только как игрок состоялся, но еще и как тренер.

Конечно, таких людей не надо трогать, им надо дать спокойно работать, – заявил экс-форвард сборной России.