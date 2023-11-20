Федоров о поражении: «СКА играет по модели «Юг – Север» – реализовали 2 из 4 грубых ошибок ЦСКА. Игра давалась, но реализация была заторможена»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров считает, что ЦСКА подвела реализация в игре со СКА.

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– СКА – с победой. Из четырех наших грубых ошибок две соперник реализовал. Но могли вернуться в игру все равно.

Большинство не получилось, не в зачет нам оно, по одному вылазили. Наша реализация была заторможена. Хотели покрасивее сыграть, но не исполнили так, как надо.

И не удалось вратаря переиграть. В целом хорошо двигали шайбу, но ошибки в начале игры не помогли нам.

Тем не менее наша энергия, наша работа с шайбой мне понравились. Но счет на табло.

– Игроки ЦСКА выглядели спокойными весь матч?

– На лавке особо говорить ребятам нечего. Все достаточно обученные.

Все понимали, что СКА хорошо двигается с шайбой, играет по модели «Юг – Север».

В принципе игра давалась, как я уже сказал, реализация немножко подвела, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

14 комментариев

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mbauer
Ответ Alexander91
Рома вообще не в курсе,что он играет по модели Юг-Север))
На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился (с)
+20
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Alexander91
Рома вообще не в курсе,что он играет по модели Юг-Север))
+9
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Огюст
Фёдоров наконец то раскрыл секрет схемы игры Главтренера Ска - жаль противоядия не нашёл против неё !
+3
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+3
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catcher69
надо было противопоставить им систему запад-восток...пусть мучаются !!!!!!!!!!!!!
+3
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Максим Столбов
Федоров ну хватит троллить такими познаниями Ротенберга)
+2
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Приорат70
За юмор 5+, самооценка на троечку. Энергия и движение шайбы большую часть игры нравились только Федорову
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Приорат70
Значит, там Полярная звезда, а вон там веселые доллары. Клянусь громом, у меня все холодеет при одной мысли о Флинте
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вован63
Серёжа пора признать свою недееспособность.
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Приорат70
Ответ Alexander91
Рома вообще не в курсе,что он играет по модели Юг-Север))
Мэтр пошел супротив генеральной линии с системой координат Запад - Восток
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vadiasik
Ответ Alexander91
Рома вообще не в курсе,что он играет по модели Юг-Север))
Это до Фёдорова не доходит, что СКА, под руководством Романа Борисовича, играет по своей системе...
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catcher69
Ответ mbauer
На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился (с)
ахахахахаха))))))))))
0
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s1nt4x
Ответ Alexander91
Рома вообще не в курсе,что он играет по модели Юг-Север))
они играют по системе дубль ве, а нам плевать у нас 4-2-4 😁
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vadiasik
Ответ Максим Столбов
Федоров ну хватит троллить такими познаниями Ротенберга)
Фёдорову надо тормозок собирать, в дальнюю дорогу...
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Vagner01
Ответ Огюст
Фёдоров наконец то раскрыл секрет схемы игры Главтренера Ска - жаль противоядия не нашёл против неё !
Найдет в ПО!
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