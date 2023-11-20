Федоров о поражении: «СКА играет по модели «Юг – Север» – реализовали 2 из 4 грубых ошибок ЦСКА. Игра давалась, но реализация была заторможена»
Сергей Федоров считает, что ЦСКА подвела реализация в игре со СКА.
ЦСКА уступил со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– СКА – с победой. Из четырех наших грубых ошибок две соперник реализовал. Но могли вернуться в игру все равно.
Большинство не получилось, не в зачет нам оно, по одному вылазили. Наша реализация была заторможена. Хотели покрасивее сыграть, но не исполнили так, как надо.
И не удалось вратаря переиграть. В целом хорошо двигали шайбу, но ошибки в начале игры не помогли нам.
Тем не менее наша энергия, наша работа с шайбой мне понравились. Но счет на табло.
– Игроки ЦСКА выглядели спокойными весь матч?
– На лавке особо говорить ребятам нечего. Все достаточно обученные.
Все понимали, что СКА хорошо двигается с шайбой, играет по модели «Юг – Север».
В принципе игра давалась, как я уже сказал, реализация немножко подвела, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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