Федоров о составе ЦСКА на «Локомотив»: «Достойно сыграли, не без ошибок. Горжусь работой ребят и их характером – это то, что нам надо»

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива».

ЦСКА уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В составе ЦСКА в этой игре не приняли участие: Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Дитц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев.

– Соперника – с победой. Мы пропустили два первых ненужных гола. Считаю, что этого могло бы и не быть.

Молодцы, что вернулись в игру. Дисциплина, удаления, пропустили. Были шансы сравнять, но получилось так, как получилось. Нет претензий к ребятам по отдаче. Не без ошибок.

Результат на табло. Но тем не менее рад за команду, за этот состав, которым мы сыграли первую игру. Ждем ребят, кто немного приболел или получил травму.

Нужна эта свежая кровь, а так в общем-то готовимся, будем биться, драться, ложиться под шайбу дальше.

– Шоковая терапия с составом?

– Я не знаю, если мы правильно понимаем термин «шоковая терапия». Но у нас просто люди заболели.

Я не вижу тут шоковой терапии, потому что это нормальный процесс, все команды проходят через это. У нас все, кто смог, тот вышел на лед.

– Самая сложная ситуация в тренерской карьере с составом?

– Если не учитывать первый год, когда у меня не было 11 игроков основного состава. Семь – это меньше, чем 11.

Достойно сыграли. Как я уже сказал, не без ошибок. В начале, конечно, тяжеловато пропускать такие голы на ровном месте.

Но тем не менее наш коллектив живет, работает.

После матча сказал ребятам, что горжусь их работой и горжусь их характером, а это то, что нам надо, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.