Федоров о том, что использовал нецензурное слово на пресс-конференции: «Блин – это мат? Это блин был. Я отдавал себе отчет»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров ответил на вопрос о нецензурном слове на пресс-конференции.

«В Хабаровске использовал нецензурное слово на пресс-конференции? Блин – это мат? Это блин был.

Я объяснил, какое слово использовал. Я отдавал себе отчет. Я вас не осуждаю, у вас есть свое мнение», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

«У ЦСКА не было 5 удалений, было наполовину меньше. Скажу так, чтобы не подвергать себя санкциям, #####, Евросоюза». Федоров о матче с «Амуром»

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2 комментария

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Игорь Игорев
###### (врет), как дышит.
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Заборостроитель
какие-то негодяи, мля©
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