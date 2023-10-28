Федоров о том, что использовал нецензурное слово на пресс-конференции: «Блин – это мат? Это блин был. Я отдавал себе отчет»

Сергей Федоров ответил на вопрос о нецензурном слове на пресс-конференции.

«В Хабаровске использовал нецензурное слово на пресс-конференции? Блин – это мат? Это блин был.

Я объяснил, какое слово использовал. Я отдавал себе отчет. Я вас не осуждаю, у вас есть свое мнение», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

«У ЦСКА не было 5 удалений, было наполовину меньше. Скажу так, чтобы не подвергать себя санкциям, #####, Евросоюза». Федоров о матче с «Амуром»