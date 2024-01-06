Карлсон – 3-й игрок в истории «Вашингтона», достигший отметки 500 передач в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Джон Карлсон Хоккей

Джон Карлсон – 3-й игрок в истории «Вашингтона», сделавший 500 передач в НХЛ.

Защитник выступил вторым ассистентом при шайбе Дилана Строума в матче с «Каролиной» (6:2). 

На счету 33-летнего американца 21 (2+19) очко в 37 играх в этом сезоне. 

За карьеру – 643 (143+500) баллов в 964 играх. Больше передач за «Вашингтон» в НХЛ сделали только Никлас Бэкстрем (762 в 1105 играх) и Александр Овечкин (680 в 1384). 

Среди действующих защитников больше передач в активе имеют Брент Бернс («Каролина», 608 в 1372), Эрик Карлссон (603 в 957), Райан Сутер (567 в 1399), Крис Летанг (558 в 1042) и Виктор Хедман (542 в 1012). 

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