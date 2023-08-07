Никишин – лучший проспект «Каролины» по версии НХЛ, Пономарев – 5-й
Александр Никишин признан самым перспективным игроком «Каролины».
НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба. Первое место в топ-5 занял 21-летний российский защитник Александр Никишин.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Александр Никишин (защитник, 21 год);
2. Скотт Морроу (защитник, 20 лет);
3. Брэдли Надо (нападающий, 18 лет);
4. Джек Друри (нападающий, 23 года);
5. Василий Пономарев (нападающий, 21 год).
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