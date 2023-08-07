Никишин – лучший проспект «Каролины» по версии НХЛ, Пономарев – 5-й

Теги рейтинги Каролина НХЛ Джек Друри Василий Пономарев Александр Никишин Скотт Морроу Хоккей

Александр Никишин признан самым перспективным игроком «Каролины».

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба. Первое место в топ-5 занял 21-летний российский защитник Александр Никишин

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Александр Никишин (защитник, 21 год);

2. Скотт Морроу (защитник, 20 лет);

3. Брэдли Надо (нападающий, 18 лет);

4. Джек Друри (нападающий, 23 года);

5. Василий Пономарев (нападающий, 21 год).

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4 комментария

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Никишин очень мощный сезон провел и реально может стать топ защитником Каролины
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Парень просто теряет время в ХК "Красная Гора".
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Ответ Сергей Орлов
Парень просто теряет время в ХК "Красная Гора".
пускай окрепнет, в Спартаке был хороший сезон, потом в Ска вообще отличный, если предстоящий сезон будет не хуже, то смело можно ехать в Нхл
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