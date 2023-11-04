«Каролина» отправила Пономарева в фарм-клуб «Аризоны». Форвард восстановился после травмы колена

Теги Каролина Аризона НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Тусон Василий Пономарев Хоккей

«Каролина» отправила Василия Пономарева в фарм-клуб «Аризоны».

21-летний форвард восстановился после травмы колена, полученной в тренировочном лагере. 

Так как у «Харрикейнс» в этом сезоне нет своего фарм-клуба в АХЛЧикаго Вулвс» стали независимой командой), россиянин отправлен в «Тусон» на правах аренды. 

Сегодня он принял участие в матче регулярного чемпионата против бывшего клуба (2 броска и «минус 1»). 

В прошлом сезоне Пономарев провел за «Вулвс» 64 игры и набрал 46 (24+22) очков. 

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3 комментария

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lokoYar
Да,подвели Чикагские Волки Каролину в этом сезоне(
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Диандерталец
Ответ lokoYar
Да,подвели Чикагские Волки Каролину в этом сезоне(
А зачем так? Понимаю, когда было расширение лиги, но сейчас зачем?
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Александр Балабанов
Ответ Диандерталец
А зачем так? Понимаю, когда было расширение лиги, но сейчас зачем?
У них были разногласия с менеджментом "Каролины" в части подходов к развитию их проспектов. Дело в том, что для "Вулвс" всегда важен результат, так как там свои владельцы и интересы. Впрочем, стартовали после сепарации плохо)
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