«Каролина» отправила Пономарева в фарм-клуб «Аризоны». Форвард восстановился после травмы колена
«Каролина» отправила Василия Пономарева в фарм-клуб «Аризоны».
21-летний форвард восстановился после травмы колена, полученной в тренировочном лагере.
Так как у «Харрикейнс» в этом сезоне нет своего фарм-клуба в АХЛ («Чикаго Вулвс» стали независимой командой), россиянин отправлен в «Тусон» на правах аренды.
Сегодня он принял участие в матче регулярного чемпионата против бывшего клуба (2 броска и «минус 1»).
В прошлом сезоне Пономарев провел за «Вулвс» 64 игры и набрал 46 (24+22) очков.
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