«Каролина» отправила Пономарева в фарм-клуб «Аризоны». Форвард восстановился после травмы колена

«Каролина» отправила Василия Пономарева в фарм-клуб «Аризоны».

21-летний форвард восстановился после травмы колена, полученной в тренировочном лагере.

Так как у «Харрикейнс» в этом сезоне нет своего фарм-клуба в (« » стали независимой командой), россиянин отправлен в « » на правах аренды.

Сегодня он принял участие в матче регулярного чемпионата против бывшего клуба (2 броска и «минус 1»).

В прошлом сезоне провел за «Вулвс» 64 игры и набрал 46 (24+22) очков.