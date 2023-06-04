Мильштейн о Пономареве: «Он останется в Северной Америке и будет бороться за место в основе «Каролины»

Теги Спартак Каролина НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Дэн Мильштейн ТАСС Василий Пономарев Хоккей

Дэн Мильштейн сообщил, что форвард Василий Пономарев не планирует возвращаться в Россию.

Контракт 21-летнего игрока с «Каролиной» будет действовать еще 2 сезона. 

«Василий Пономарев останется в Северной Америке и будет бороться за место в составе основной команды, у него планы провести следующий сезон там, а не в Европе», – сказал агент хоккеиста. 

Ранее генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сообщил, что «Чикаго Вулвс» не хочет продолжать сотрудничество с «Харрикейнс» и планирует стать независимой командой АХЛ.

Из-за этого европейские игроки, выступавшие за фарм-клуб «Каролины», могут провести следующий сезон в Европе. 

В КХЛ права на Пономарева принадлежат «Спартаку». В сезоне АХЛ он набрал 46 (24+22) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «Вулвс». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Einfach Safari
и правильно, Вася молод, в фарме дела идут нормально, думаю в следующем сезоне начнут подтягивать в основу, Свеч должен помочь с адаптацией
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий