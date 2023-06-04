Мильштейн о Пономареве: «Он останется в Северной Америке и будет бороться за место в основе «Каролины»

Дэн Мильштейн сообщил, что форвард Василий Пономарев не планирует возвращаться в Россию.

Контракт 21-летнего игрока с «Каролиной» будет действовать еще 2 сезона.

« останется в Северной Америке и будет бороться за место в составе основной команды, у него планы провести следующий сезон там, а не в Европе», – сказал агент хоккеиста.

Ранее генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сообщил, что « » не хочет продолжать сотрудничество с «Харрикейнс» и планирует стать независимой командой .

Из-за этого европейские игроки, выступавшие за фарм-клуб «Каролины», могут провести следующий сезон в Европе.

В права на Пономарева принадлежат « ». В сезоне АХЛ он набрал 46 (24+22) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «Вулвс».