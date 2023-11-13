«Каролина» перевела Пономарева в «Чикаго Вулвс». Форвард набрал 1+1 в матче АХЛ с «Рокфордом»

Теги Каролина НХЛ АХЛ Рокфорд Чикаго Вулвс Василий Пономарев Хоккей

«Каролина» перевела форварда Василия Пономарева в клуб АХЛ «Чикаго Вулвс».

Команды согласовали аренду 21-летнего россиянина, ранее уже выступавшего за «волков».

С этого сезона «Чикаго» не является фарм-клубом «Харрикейнс», но вчера договорился о переходе в команду нескольких игроков системы клуба НХЛ

Пономарев после восстановления от травмы провел 2 матча в АХЛ за фарм-клуб «Аризоны» и не набрал очков. 

В первом матче за «Вулвс» против «Рокфорда» (5:0) он отметился 2 (1+1) баллами. 

Отметим, что в статусе независимого клуба «Чикаго» неудачно стартовал в сезоне. До сегодняшней игры у команды была 1 победа в 9 играх.

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