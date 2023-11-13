«Каролина» перевела Пономарева в «Чикаго Вулвс». Форвард набрал 1+1 в матче АХЛ с «Рокфордом»
«Каролина» перевела форварда Василия Пономарева в клуб АХЛ «Чикаго Вулвс».
Команды согласовали аренду 21-летнего россиянина, ранее уже выступавшего за «волков».
С этого сезона «Чикаго» не является фарм-клубом «Харрикейнс», но вчера договорился о переходе в команду нескольких игроков системы клуба НХЛ.
Пономарев после восстановления от травмы провел 2 матча в АХЛ за фарм-клуб «Аризоны» и не набрал очков.
В первом матче за «Вулвс» против «Рокфорда» (5:0) он отметился 2 (1+1) баллами.
Отметим, что в статусе независимого клуба «Чикаго» неудачно стартовал в сезоне. До сегодняшней игры у команды была 1 победа в 9 играх.
Комментарии