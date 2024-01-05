«СКА играет интересно, азартно, а у «Локо» минимум остроты. Когда одна команда весь матч отбрасывается, как ее игроки могут прогрессировать?» Юдин о победе ярославцев

Александр Юдин раскритиковал игру «Локомотива» в матче со СКА (2:1).

«Внимательно наблюдал за игрой, и, на мой взгляд, подобные матчи не особо нравятся зрителям.

С одной стороны, два ведущих клуба Западной конференции, с другой – две абсолютно разные команды: СКА играет интересно, азартно, в атакующий хоккей, а « » – наоборот, минимум остроты, голевых моментов и, соответственно, заброшенных шайб.

Сегодня у армейцев не все получалось в атаке, они большую часть времени преодолевали оборону, в итоге – скучная игра.

У нас общая цель – развивать хоккей, чтобы игроки росли, набирались опыта. Когда одна команда весь матч отбрасывается, как ее игроки могут прогрессировать?» – сказал бывший защитник .