«СКА играет интересно, азартно, а у «Локо» минимум остроты. Когда одна команда весь матч отбрасывается, как ее игроки могут прогрессировать?» Юдин о победе ярославцев

Теги Локомотив СКА Александр Юдин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин раскритиковал игру «Локомотива» в матче со СКА (2:1).

«Внимательно наблюдал за игрой, и, на мой взгляд, подобные матчи не особо нравятся зрителям.

С одной стороны, два ведущих клуба Западной конференции, с другой – две абсолютно разные команды: СКА играет интересно, азартно, в атакующий хоккей, а «Локомотив» – наоборот, минимум остроты, голевых моментов и, соответственно, заброшенных шайб.

Сегодня у армейцев не все получалось в атаке, они большую часть времени преодолевали оборону, в итоге – скучная игра.

У нас общая цель – развивать хоккей, чтобы игроки росли, набирались опыта. Когда одна команда весь матч отбрасывается, как ее игроки могут прогрессировать?» – сказал бывший защитник СКА.

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14 комментариев
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Отбрасывание весь матч–прошлая победа СКА в Ярославле.А Юдин достойный наследник Кожевы
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Друг Назарова по нижним поцелуям
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Про какое прогрессирование имеет ввиду это неприятный тип?…..посмотри сколько в составе Локомотива своих воспитанников и сколько в составе СКА….так кто прогрессирует то? СКА? Или Локомотив со своими воспитанниками?
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Ска играет точно так же - забивают гол в первом периоде и удерживают его до конца, а острота если и создаётся, то не из-за поставленной игры, а из-за индивидуального мастерства игроков. Позор ска, цска, ак барсу и локомотиву, которые имеют бюджет триллионный, а играют в трусливый говонохоккей
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А врачи что говорят?
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Ну когда Юдин сказал что-то плохо про ска.
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Юдин лишний раз продемонстрировал подобострастие к Ротенбергу. Позорище!
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Это и есть система, Саша)) Локо играет организованно, четко, а СКА хаотично, рисунка игры не видно... Вот и все...
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Ответ Ми Ша
Друг Назарова по нижним поцелуям
Чем выше любовь - тем ниже поцелуи)
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