Роман Ротенберг: «У СКА взаимозаменяемость, нет разделения на защитников и нападающих. Против «Локо» хорошо комбинировали, но удаления неоправданные, нельзя подводить команду»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг недоволен проблемами СКА с дисциплиной.

– Защитники много шли вперед.

– Это не новость. У нас взаимозаменяемость. На льду находятся пять игроков. Нет разделения на защитников и нападающих. Есть взаимозаменяемость, смена мест. В этом плане вопросов к ребятам нет, они молодцы, двигали шайбу, играли впятером, хорошо комбинировали.

Где-то лишний пас был. Где-то допустили ошибку в зоне атаки. Нужно это улучшить, играть по заданию. Особенно с учетом того, что мы играли с таким преимуществом.

– Откуда проблемы с дисциплиной?

– Интересный вопрос, не знаю, как ответить. Как вы думаете, почему человек удаляется? Зачем игрок бьет соперника по лицу в третьем периоде? У меня нет ответа на этот вопрос.

Здесь каждый игрок вносит свой вклад в победу. Если команда играет в меньшинстве – а мы практически период сыграли в меньшинстве – это усложняет задачу выиграть.

Нельзя подводить команду и своих партнеров. Это абсолютно неоправданные удаления. Обязательно с командой разберем – и такого больше не будет, – заявил главный тренер СКА после поражения от «Локомотива» (1:2).

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7 комментариев
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Тотальный хоккей по конспектам Михелса
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Причем тут удаления?СКА отвратительно и премерзко играл и в равных составах всю игру.Видно,уже зазнались.
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Вы позырьте какой видос Локо выложили в запрещенной сети после победы над ска) ржака! Роман, все по пацански для тебя)))
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1. от разделения на защитников и нападающих в хоккее все-таки не уйти - нападающие просто статистически хуже катаются спиной и действуют без шайбы
2. никакого «такого» преимущества у СКА не было, это домашняя игра и небольшой перевес во владении закономерен
3. в меньшинстве вы сыграли 10 минут, а не период (хотя у страха глаза велики, как бы шрам на всю жизнь не остался😆)
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Уже пора книгу писать "Как нести полный бред".
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У Ромы почему то 5 игроков на поле. А вратарь так... Покурить вышел)) ни пас не дать, ни 40+ бросков отразить. Вообще никак не взаимодействует с пятеркой
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Ответ Михаил Опякин
Тотальный хоккей по конспектам Михелса
Дядюшки Римуса....или товарища Михаэлса?
Нет....надо у Жозе Марино спросить как правильно?!)))
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