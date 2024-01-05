Роман Ротенберг: «У СКА взаимозаменяемость, нет разделения на защитников и нападающих. Против «Локо» хорошо комбинировали, но удаления неоправданные, нельзя подводить команду»

Роман Ротенберг недоволен проблемами СКА с дисциплиной.

– Защитники много шли вперед.

– Это не новость. У нас взаимозаменяемость. На льду находятся пять игроков. Нет разделения на защитников и нападающих. Есть взаимозаменяемость, смена мест. В этом плане вопросов к ребятам нет, они молодцы, двигали шайбу, играли впятером, хорошо комбинировали.

Где-то лишний пас был. Где-то допустили ошибку в зоне атаки. Нужно это улучшить, играть по заданию. Особенно с учетом того, что мы играли с таким преимуществом.

– Откуда проблемы с дисциплиной?

– Интересный вопрос, не знаю, как ответить. Как вы думаете, почему человек удаляется? Зачем игрок бьет соперника по лицу в третьем периоде? У меня нет ответа на этот вопрос.

Здесь каждый игрок вносит свой вклад в победу. Если команда играет в меньшинстве – а мы практически период сыграли в меньшинстве – это усложняет задачу выиграть.

Нельзя подводить команду и своих партнеров. Это абсолютно неоправданные удаления. Обязательно с командой разберем – и такого больше не будет, – заявил главный тренер после поражения от « » (1:2).