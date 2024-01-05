Ротенберг о проблемах СКА в атаке: «Не нужен лишний пас, есть момент – нужно реализовать. Команду-чемпиона это и отличает. Жизнь дает шансы, и следующего может не быть»
Роман Ротенберг призвал игроков СКА эффективнее использовать моменты.
– C чем связаны проблемы в атаке?
– Не нужен лишний пас. Есть голевой момент – его нужно реализовать. Жизнь дает шансы, их нужно использовать. Может, следующего шанса не будет.
Команду-чемпиона и отличает реализация своих моментов. Мы это постоянно тренируем и улучшаем, – сказал главный тренер СКА после матча с «Локомотивом» (1:2).