Ротенберг о проблемах СКА в атаке: «Не нужен лишний пас, есть момент – нужно реализовать. Команду-чемпиона это и отличает. Жизнь дает шансы, и следующего может не быть»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг призвал игроков СКА эффективнее использовать моменты.

– C чем связаны проблемы в атаке?

– Не нужен лишний пас. Есть голевой момент – его нужно реализовать. Жизнь дает шансы, их нужно использовать. Может, следующего шанса не будет.

Команду-чемпиона и отличает реализация своих моментов. Мы это постоянно тренируем и улучшаем, – сказал главный тренер СКА после матча с «Локомотивом» (1:2).

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1 комментарий
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Команду-чемпион должен готовить тренер-чемпион. Пока такого не видно у СКА, а времена Знарка и Быкова давно закончились.
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