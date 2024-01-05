Глава Шведской ассоциации хоккея о статусе России: «На 100% поддерживаем решения ИИХФ»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Федерация хоккея Швеции Хоккей

Глава Шведской ассоциации хоккея поддержал решения ИИХФ в отношении России.

«Шведская ассоциация хоккея на 100% поддерживает решения, которые принимались ИИХФ к этому моменту», – заявил Андерс Ларссон.

Глава ИИХФ Тардиф назвал условия возвращения России: принять правила по трансферам, согласиться с понятием «контракт», принять правила и уставы ИИХФ

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1 комментарий
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Можно было и не спрашивать этого токсичного персонажа.
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