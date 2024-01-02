Фазель о допуске россиян на Олимпиаду-2024: «Главное, чтобы не была замешана политика. Сами атлеты должны решать, едут ли они, устраивают ли их условия»

Рене Фазель оценил допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

– Международный олимпийский комитет (МОК) с большими оговорками решил допустить россиян на Олимпиаду‑2024 в Париже. Можно ли сказать, что лед тронулся?

– Я очень счастлив слышать, что российские и белорусские спортсмены могут принимать участие в Олимпиаде. Конечно, там есть определенные условия допуска.

Главное, считаю, чтобы в этот вопрос не была замешана политика. Не знаю, как точно отреагируют западные страны. Там ходили разговоры о бойкоте.

Но главная идея в том, что сами атлеты должны решать, едут ли они на Олимпиаду, устраивают ли их условия, в каком они будут состоянии.

Дверь на летние Игры в Париже должна быть открыта, потому что для многих спортсменов это может быть лишь одна Олимпиада в их жизни, – сказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.