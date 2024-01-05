ИИХФ: «Допуск России и Беларуси зависит от безопасности спортсменов и организаторов»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Люк Тардиф Хоккей

В ИИХФ высказались о допуске России и Беларуси до соревнований под их эгидой.

«[Глава ИИХФ] Люк Тардиф подчеркнул, что допуск России и Беларуси к соревнованиям ИИХФ полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности ИИХФ провести безопасный турнир», – говорится в заявлении организации.

Напомним, совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года.

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16 комментариев
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безопасности палестинцев?)
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Недавно зависело от дела Федотова, теперь от безопасности спортсменов, причем когда нас исключали не было ни дела Федотова, ни проблем с безопасностью российских спортсменов
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А что игроки сборной России могут помещать безопасности турнира каким то образом? А НХЛ, а АТП и ВТА туры? Все нормально там.
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Небезопасно
Как будто что ни страна, то край людоедов 🧐
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В цивилизованной Европе не могут обеспечить безопасность спортсменов?)
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раньше это была ситуация на Украине, потом Федотов и соблюдение правил ИИХФ, теперь какая-то там безопасность....

а УСТРАНИЛ ВООБЩЕ ПО КАКОМУ ХРЕНУ, НАЁМНИК?"!
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Тардиф намекает на то, что Швеция, где нынче идет МЧМ без сборных России и Белоруссии, дикая и недееспособная страна, где обычным хоккеистам может грозить опасность просто по принципу национальности, а местные структуры ничего с этим поделать не могут? Или о чем он? Вот это срыв покровов.
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Лицемеры, инфантилы и медики...
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Безопасность организаторов? Что это значит? Боятся, что хоккеисты с АК вместо клюшек приедут или что? А что может угрожать спортсменам в развитых демократических странах? Почему нельзя прямо сказать, что решение политическое, а не скрываться за ширмой якобы безопасности? Столько вопросов и так мало ответов. ) А в общем, звучит максимально нелепо.
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Кто мешает провести турнир в Чечне? Там точно безопасно будет всем....вообще всем!!!!!!
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Значит, выходит так: многие российские хоккеисты спокойно играют за океаном (в США и в Канаде), и им никто не угрожает. А если эти же наши энхаэловцы будут играть вместе за сборную (без флага и гимна), то им якобы сразу начнёт грозить опасность!
Двойные стандарты!
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Лицемеры, проще вообще не играть, безопасность обеспечить невозможно.
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"трус не играет в хоккей" р.ротенберг
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Ответ Мистер Кафель
А что игроки сборной России могут помещать безопасности турнира каким то образом? А НХЛ, а АТП и ВТА туры? Все нормально там.
даже Ромка стакан отодвинул))красавчик ты наш)))
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