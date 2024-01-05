ИИХФ: «Допуск России и Беларуси зависит от безопасности спортсменов и организаторов»
В ИИХФ высказались о допуске России и Беларуси до соревнований под их эгидой.
«[Глава ИИХФ] Люк Тардиф подчеркнул, что допуск России и Беларуси к соревнованиям ИИХФ полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности ИИХФ провести безопасный турнир», – говорится в заявлении организации.
Напомним, совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года.
Как будто что ни страна, то край людоедов 🧐
а УСТРАНИЛ ВООБЩЕ ПО КАКОМУ ХРЕНУ, НАЁМНИК?"!
Двойные стандарты!