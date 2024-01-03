Рене Фазель: «Представляю, что Тардиф находится под давлением сразу с нескольких сторон. Политика и деньги очень сильно влияют на спорт»

Рене Фазель ответил на вопрос о главе ИИХФ Люке Тардифе.

– Сейчас главу ИИХФ Люка Тардифа представляют в российской прессе как плохого парня. Вы с ним работали много лет. Он в самом деле так ужасен?

– К сожалению, спорт все больше и больше вовлечен в политику.

Я представляю, под каким давлением находятся многие национальные федерации со стороны своих правительств. Политика и деньги сейчас очень сильно влияют на спорт.

И я также легко представляю, что Люк находится под давлением сразу с нескольких сторон. Например, мы знаем, какой позиции придерживаются страны Балтии, ряд западных стран.

Международная хоккейная федерация в той или иной степени зависит от европейских федераций, которые могут влиять на ряд вопросов, и это влияет на мировой хоккей.

В любом случае я надеюсь, что на следующем совете ИИХФ будет найдено какое-то решение о возвращении России и Беларуси.

Поймите, спорт должен объединять людей. Спорт – это мир, спорт – это диалог. Спорт сплачивает страны, а не разобщает их. Дружба, взаимоуважение, мастерство, честность, бесстрашие.

Это все можно сделать девизом спортивных событий. И я надеюсь, что мы все будем придерживаться именно спортивных идеалов, а не политических течений.

И что ИИХФ найдет в итоге фундаментальное решение, чтобы вернуть Россию и Беларусь на международную арену – на чемпионаты мира и Олимпиады, – сказал бывший президент ИИХФ Рене Фазель.