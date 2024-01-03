Рене Фазель: «Арбитры в КХЛ работают очень хорошо. Реальная интрига, кто завоюет Кубок Гагарина! Она не сводится к битве трех клубов: ЦСКА, СКА и «Ак Барса»

Рене Фазель высказался о судействе в КХЛ и уровне хоккея в лиге.

– Рене, вы теперь председатель судейского экспертного комитета в Континентальной хоккейной лиге. На совещании руководителей команд это было одним из главных вопросов. Что вы скажете о работе арбитров в этом сезоне? Часто ли клубы жалуются, обращаясь к вам?

– В первую очередь, я рад и горд тому, что возглавил судейский экспертный комитет лиги. Не скажу, что в этом сезоне слишком много запросов на спорные моменты от клубов КХЛ. Я думал, их возникнет гораздо больше.

К моменту декабрьской паузы их было всего 57. Не скажу вам, кто на первом месте по запросам – «Спартак», СКА или московское «Динамо».

Но работать в комитете очень интересно. Мы в составе пяти экспертов смотрим видео. И очень редко бывает так, что у всех пятерых одинаковое мнение.

Это показывает, насколько трудна работа у арбитров на льду во время матча. Они должны принять важное решение в считанные секунды. А в целом я вам скажу, что арбитры в КХЛ работают очень хорошо.

– Как сейчас выглядят ваши будни? Как часто вы приезжаете в Россию?

– Я очень рад тому, что у меня есть возможность приезжать в Россию и работать в КХЛ. Это очень высокий хоккейный уровень. И я могу поддерживать арбитров, причем я ведь сам начинал с судейства.

Если кто-то скажет, что рефери в России не очень хорошие, я категорически не соглашусь с этим мнением. Судьи в КХЛ работают просто отлично.

В лиге выступают сильные команды. Очень интересный чемпионат. Много прекрасных арен, где болельщики здорово проводят время на хоккее.

И мне нравится, как в мы видим много сюрпризов. Например, посмотрите, как за последние два года прибавило « » из Нижнего Новгорода. Или вот « » в прошлом сезоне не попал в плей-офф, а теперь идет первым в лиге.

Мне очень любопытно увидеть, кто в итоге завоюет Кубок Гагарина. Тут реальная интрига! И она не сводится к битве только трех клубов: , СКА и « ».

Для хоккейных фанатов это изумительный чемпионат очень высокого уровня. Я счастлив тому, что могу ходить на матчи КХЛ, быть с вами и моими друзьями.

Для меня очень важно находиться в спорте, и я верю в то, что хоккейная семья снова будет единой для всех стран, – сказал бывший президент ИИХФ Рене Фазель.