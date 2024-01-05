Генменеджер «Авангарда» о Жафярове, Прохоркине и Юрчо: «Думаю, начнут новой тройкой, а дальше тренерский штаб будет разбираться»

Антон Курьянов оценил игру новичков команды.

Генменеджер «Авангарда» высказался о Дамире Жафярове и Николае Прохоркине в первых матчах, а также поделился мнением о создании новой тройки нападения с появлением словацкого форварда Томаша Юрчо.

– Этих ребят и брали, чтобы именно они делали результат, помогали команде, ведь все-таки есть мастерство. Тот же Жафяров немного засиделся в Казани. Я думаю, что это шанс выйти на прежний уровень, который у них был, показать, что их рано списали. Ну, и помочь нашей команде добиться тех целей, которые перед нами ставит руководство.

– Рассчитываете ли, что Жафяров, Прохоркин и Юрчо будут в одной тройке?

– Думаю, что да, начнут новой тройкой, а дальше тренерский штаб будет разбираться, смотреть, потому что на сегодняшний день Ткачев – Спунер – Буше показывают тот хоккей, который от них ждем, и смысла их разбивать – нет, – сказал Курьянов в эфире программы «На связи».