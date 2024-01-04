Буше о новом 1-летнем контракте с «Авангардом»: «Не знаю, сколько еще смогу играть вдали от семьи»

Рид Буше рассказал, почему продлил контракт с «Авангардом» лишь на один сезон.

«Пока стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько еще смогу играть вдали от семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – сказал нападающий « ».

Сообщалось, что в сезоне-2024/25 зарплата американца составит 95 млн рублей. В случае выполнения определенных бонусов игрок заработать до 136 млн.

С 31 голом в 43 матчах лидирует в гонке снайперов текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.