Буше о новом 1-летнем контракте с «Авангардом»: «Не знаю, сколько еще смогу играть вдали от семьи»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше рассказал, почему продлил контракт с «Авангардом» лишь на один сезон.

«Пока стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько еще смогу играть вдали от семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – сказал нападающий «Авангарда».

Сообщалось, что в сезоне-2024/25 зарплата американца составит 95 млн рублей. В случае выполнения определенных бонусов игрок заработать до 136 млн.

С 31 голом в 43 матчах Буше лидирует в гонке снайперов текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

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2 комментария
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Ответ wolkov
ну что он прибедняется, уверен ему благодарные омцкие труфэны подгонят своих малолетних дочек, чтобы он скинул напряжение🤷‍♂️
Кому-то я смотрю было бы неплохо подогнать карету скорой помощи😀
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