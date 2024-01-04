Арсений Грицюк: «СКА идет к 1-му месту, это в наших силах. У нас хорошие тренеры – благодаря им самоуверенность сразу уходит»

Теги СКА КХЛ Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк рассказал о цели СКА выйти на 1-е место в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Думает ли СКА о первом месте? Конечно, хочется идти наверху таблицы. Это в наших силах, мы к этому идем.

Как не превратить уверенность в самоуверенность? У нас за спинами стоят хорошие специалисты, тренеры. Если у кого-то вдруг появляется самоуверенность, то благодаря им она сразу уходит», – сказал нападающий петербуржцев.

После победы в матче с «Витязем» (6:1) СКА поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив с этой позиции московское «Динамо».

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1 комментарий
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Вот лизнул так лизнул аж по самые гланды, уважуха
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