Грицюк о 100 очках в КХЛ: «Не такая уж и большая планка. Хотелось бы набрать 200 быстрее»
Арсений Грицюк оценил достижение отметки в 100 очков в КХЛ.
Форвард СКА высказался после матча с «Витязем» (6:1), в котором он сделал две голевые передачи.
«100 очков в КХЛ? Сам только что узнал об этом, мне Роман Борисович [Ротенберг] сказал.
Приятно перешагнуть такую планку. Она не такая уж и большая, но рад, что достиг ее за столь небольшое время. Хотелось бы 200 очков достигнуть чуть побыстрее (улыбается)», – сказал Грицюк.
Всего в 172 матчах за карьеру в КХЛ с учетом плей-офф Грицюк набрал 101 (52+49) очко.
В 28 играх сезона на его счету 17 (11+6) баллов.