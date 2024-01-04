Грицюк о 100 очках в КХЛ: «Не такая уж и большая планка. Хотелось бы набрать 200 быстрее» 

Арсений Грицюк оценил достижение отметки в 100 очков в КХЛ.

Форвард СКА высказался после матча с «Витязем» (6:1), в котором он сделал две голевые передачи.

«100 очков в КХЛ? Сам только что узнал об этом, мне Роман Борисович [Ротенберг] сказал.

Приятно перешагнуть такую планку. Она не такая уж и большая, но рад, что достиг ее за столь небольшое время. Хотелось бы 200 очков достигнуть чуть побыстрее (улыбается)», – сказал .

Всего в 172 матчах за карьеру в с учетом плей-офф Грицюк набрал 101 (52+49) очко.

В 28 играх сезона на его счету 17 (11+6) баллов.