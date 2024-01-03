Ротенберг про 0 удалений у СКА: «Мужской разговор, на провокации мы отвечаем только голами. Мы убрали неоправданные удаления – это радует»

Роман Ротенберг высказался об отсутствии удалений у СКА.

СКА, ни получив ни одной минуты штрафа, победил « » (6:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Как удается сводить удаления к минимуму или даже к нулю, как сегодня?

– Мужской разговор. Мы все понимаем, что дисциплина – фундамент побед.

Ребята – молодцы, они везде дорабатывали ногами. Не велись на провокации соперника – хотя эти провокации были.

На провокации мы отвечаем только голами. Это хороший знак, что ребята сыграли дисциплинированно.

Важная часть нашей работы – это игровая дисциплина. Сегодня она была на высоком уровне. Надо поблагодарить за это всех ребят – они сыграли дисциплинированно.

Продолжаем работать, чтобы не было неоправданных удалений. Когда игрок идет на фол ради команды – это другая ситуация.

Мы убрали все неоправданные удаления, и это радует. А механизмы внутри коллектива – это наши внутренние вопросы.

Не стоит их публично обсуждать. Как видите, мы нашли эти рычаги, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.