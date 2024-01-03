Ротенберг о СКА: «Игра в обороне – важнейшая часть, фундамент системы. Рады, что у нас есть четыре сильных вратаря – нужен каждый»

Теги СКА Витязь КХЛ Роман Ротенберг Павел Мойсевич Хоккей

Роман Ротенберг назвал игру СКА в обороне важнейшей частью системы.

СКА победил «Витязь» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Павел Мойсевич впервые пропустил гол в КХЛ. Что скажете о его игре и уровне вратарской конкуренции в СКА в целом?

– В целом все сыграли по заданию, сделали то, что просили. Помогали вратарю во всех ситуациях. Это командная заслуга.

Игра в обороне – важнейшая часть, фундамент нашей системы. Надо поблагодарить всю команду. При пропущенном голе ошибки вратаря не было, ошиблись полевые хоккеисты.

Мойсевич внес свой вклад в победу. Мы очень рады, что у нас есть четыре сильных вратаря.

Прекрасно понимаем, что впереди длинная дистанция.

Нужен каждый игрок, мы на всех рассчитываем. Внутренняя конкуренция – двигатель прогресса, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Четыре сильных вратаря".
В Эдмонтоне и Торонто от такой новости у ГМов все веки и брови дрожат и дергаются.
+4
0
+4
4 мало. Нужно ещё как минимум 3.
+2
0
+2
Го все сюда! Тут Ротенберг!)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий