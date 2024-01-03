Ротенберг о СКА: «Игра в обороне – важнейшая часть, фундамент системы. Рады, что у нас есть четыре сильных вратаря – нужен каждый»

Роман Ротенберг назвал игру СКА в обороне важнейшей частью системы.

СКА победил « » (6:1) в матче Фонбет чемпионата .

– впервые пропустил гол в КХЛ. Что скажете о его игре и уровне вратарской конкуренции в СКА в целом?

– В целом все сыграли по заданию, сделали то, что просили. Помогали вратарю во всех ситуациях. Это командная заслуга.

Игра в обороне – важнейшая часть, фундамент нашей системы. Надо поблагодарить всю команду. При пропущенном голе ошибки вратаря не было, ошиблись полевые хоккеисты.

Мойсевич внес свой вклад в победу. Мы очень рады, что у нас есть четыре сильных вратаря.

Прекрасно понимаем, что впереди длинная дистанция.

Нужен каждый игрок, мы на всех рассчитываем. Внутренняя конкуренция – двигатель прогресса, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.