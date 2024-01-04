Любушкин подрался с Макмэнном из-за силового приема форварда «Торонто» на Минтюкове

Илья Любушкин подрался с Бобби Макмэнном, заступившись за Павла Минтюкова.

В матче регулярного чемпионата « » проиграл « » (1:2 ОТ).

По ходу игры форвард «Лифс» Бобби Макмэнн толкнул на борт , когда тот не ждал контакта. Россиянин оказался на льду и некоторое время не мог подняться.

заступился за партнера по «Дакс» и начал драку с Макмэнном.

Любушкин получил 17 минут штрафа за драку, Макмэнн был удален до конца игры за силовой прием на Минтюкове.