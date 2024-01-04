Любушкин подрался с Макмэнном из-за силового приема форварда «Торонто» на Минтюкове
Илья Любушкин подрался с Бобби Макмэнном, заступившись за Павла Минтюкова.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» проиграл «Торонто» (1:2 ОТ).
По ходу игры форвард «Лифс» Бобби Макмэнн толкнул на борт Минтюкова, когда тот не ждал контакта. Россиянин оказался на льду и некоторое время не мог подняться.
Любушкин заступился за партнера по «Дакс» и начал драку с Макмэнном.
Любушкин получил 17 минут штрафа за драку, Макмэнн был удален до конца игры за силовой прием на Минтюкове.