Любушкин подрался с Макмэнном из-за силового приема форварда «Торонто» на Минтюкове

Теги драки Торонто Анахайм НХЛ Илья Любушкин Павел Минтюков Бобби Макмэнн Хоккей

Илья Любушкин подрался с Бобби Макмэнном, заступившись за Павла Минтюкова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» проиграл «Торонто» (1:2 ОТ).

По ходу игры форвард «Лифс» Бобби Макмэнн толкнул на борт Минтюкова, когда тот не ждал контакта. Россиянин оказался на льду и некоторое время не мог подняться.

Любушкин заступился за партнера по «Дакс» и начал драку с Макмэнном.

Любушкин получил 17 минут штрафа за драку, Макмэнн был удален до конца игры за силовой прием на Минтюкове.

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3 комментария
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ничья, но за заступничество респект
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