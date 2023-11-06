Любушкин против «Вегаса»: 1-е очко за «Анахайм» и «+2» при максимальном в этом сезоне времени на льду – 20:05
Илья Любушкин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ.
Защитник «Анахайма» выступил одним из ассистентов при победной шайбе Мэйсона Мактавиша в матче с «Вегасом» (4:2).
В 11 играх у россиянина 1 (0+1) балл при полезности «+4», 20 силовых приемах (3-е место в команде), 31 блоке (1-е) и среднем времени на льду 17:23.
Сегодня Любушкин (20:05 – максимальное время в сезоне, 1:33 – в меньшинстве, «+2») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 перехватом. Также получил малый штраф.
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