Защитник «Анахайма» Любушкин интересен клубам НХЛ. Один из них – «Торонто», где Илья уже играл

Клубы НХЛ проявляют интерес к Илье Любушкину.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист выступает в составе « » и провел 29 матчей в регулярном чемпионате , набрав 2 (0+2) очка при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 17:12.

Несколько клубов лиги интересуются российским игроком. Одной из этих команд является « », за который играл в сезоне-2021/22.

Договор хоккеиста с кэпхитом 2,75 миллиона долларов рассчитан до завершения нынешнего сезона.