Защитник «Анахайма» Любушкин интересен клубам НХЛ. Один из них – «Торонто», где Илья уже играл
Клубы НХЛ проявляют интерес к Илье Любушкину.
В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист выступает в составе «Анахайма» и провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 2 (0+2) очка при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 17:12.
Несколько клубов лиги интересуются российским игроком. Одной из этих команд является «Торонто», за который Илья Любушкин играл в сезоне-2021/22.
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