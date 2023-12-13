Защитник «Анахайма» Любушкин интересен клубам НХЛ. Один из них – «Торонто», где Илья уже играл

Теги возможные переходы Торонто Анахайм НХЛ Илья Любушкин Хоккей

Клубы НХЛ проявляют интерес к Илье Любушкину.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист выступает в составе «Анахайма» и провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 2 (0+2) очка при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 17:12.

Несколько клубов лиги интересуются российским игроком. Одной из этих команд является «Торонто», за который Илья Любушкин играл в сезоне-2021/22.

Договор хоккеиста с кэпхитом 2,75 миллиона долларов рассчитан до завершения нынешнего сезона.

3 комментария
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Минтюкову подберут другого домоседа. Главное что его самого не сделали домоседом.
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Илья все-таки чудовищно медленный для этой НХЛ.

Драйсдейл приступил к тренировкам, нужно убирать одного дефа.
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Ответ Dimash Balatayev
Минтюкову подберут другого домоседа. Главное что его самого не сделали домоседом.
не должны, ну и думается Любушкин до дедлайна будет в Анахайме
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