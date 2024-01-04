Дмитрий Кокорев: «Сочи» ищет игру. Она приходит, но пока нет очков. Концовку мы должны провести нормально» 

Дмитрий Кокорев высказался после поражения от «Металлурга» (2:3 ОТ).

После 47 матчей «Сочи» замыкает таблицу Запада, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.

«Пришло много болельщиков, для нас это очень положительный факт. Команда вышла с огромным желанием победить. Считаю, что играли хорошо. Да, что-то не получалось, но в основном играли хорошо. Моменты создавали, надо было их реализовывать — тогда игра бы повернулась.

В команде вообще нет равнодушных. Все ребята переживают за нынешнюю ситуацию. Мы ищем игру. Она приходит, но пока нет очков. Будем надеяться, что у нас все получится. Концовку мы должны провести нормально», – сказал главный тренер « ».