«Сочи» заработал 5 млн рублей от продажи билетов. Матч с «Металлургом» посетили рекордные в сезоне 9 598 зрителей
«Сочи» заработал пять миллионов рублей за счет продажи билетов на игру КХЛ.
Южане уступили «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Посещаемость встречи составила 9 598 зрителей, что является рекордом в нынешнем сезоне для «Сочи».
Выручка клуба от продажи билетов на этот матч равняется пяти миллионам рублей. Также еще миллион рублей клуб заработал от продажи мерчендайзинга и попкорна.
Команда находится на 11-м месте в таблице Западной конференции.