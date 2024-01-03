«Сочи» заработал 5 млн рублей от продажи билетов. Матч с «Металлургом» посетили рекордные в сезоне 9 598 зрителей

Теги Металлург Мг болельщики бизнес КХЛ Ледовый дворец Большой Сочи деньги Хоккей

«Сочи» заработал пять миллионов рублей за счет продажи билетов на игру КХЛ.

Южане уступили «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Посещаемость встречи составила 9 598 зрителей, что является рекордом в нынешнем сезоне для «Сочи».

Выручка клуба от продажи билетов на этот матч равняется пяти миллионам рублей. Также еще миллион рублей клуб заработал от продажи мерчендайзинга и попкорна.

Команда находится на 11-м месте в таблице Западной конференции.

7 комментариев
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Уральцы на каникулы в Сочи приехали, поделите поровну, между клубами)
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3-го января приехавшие на каникулы вспомнили о хоккее и решили сходить семьями.
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Это только на билетах ? Или с учетом буфетов, атрибутики итп?
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Ответ Черный52
Это только на билетах ? Или с учетом буфетов, атрибутики итп?
Да и так как-бы мало получается.
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Ответ Вадим Симонов
3-го января приехавшие на каникулы вспомнили о хоккее и решили сходить семьями.
Мы 30.12. так ходили с Женой, после прогулки в Красной поляне/Роза хутор. Чисто на шару зацепили игру с Минском. Однако, было пустовато)
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