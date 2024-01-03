«Сочи» заработал 5 млн рублей от продажи билетов. Матч с «Металлургом» посетили рекордные в сезоне 9 598 зрителей

«Сочи» заработал пять миллионов рублей за счет продажи билетов на игру КХЛ.

Южане уступили «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Посещаемость встречи составила 9 598 зрителей, что является рекордом в нынешнем сезоне для « ».

Выручка клуба от продажи билетов на этот матч равняется пяти миллионам рублей. Также еще миллион рублей клуб заработал от продажи мерчендайзинга и попкорна.

Команда находится на 11-м месте в таблице Западной конференции.