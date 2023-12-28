Кокорев о 9 поражениях «Сочи» подряд: «Самое главное, что мы неравнодушны. Все вместе проигрываем, вместе выигрываем. Нужно пережить этот период одной семьей»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о поражении от «Салавата Юлаева».
Южане проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:6.
«У соперника мастеровитая команда. Нас наказали за наши ошибки. Будем дальше разбираться и готовиться к следующей игре.
Возвращение Мичкова после долгой паузы? Конечно, мы остались довольны его игрой. После такой паузы Матвей создавал моменты, забил гол. Насколько сильно сейчас не хватает основного вратаря Бердина? Для нашей команды любого игрока, который у нас есть, всегда не хватает. Ему уже становится лучше, завтра он должен прийти, будем с ним разговаривать. Надеемся, что Михаил вернется к следующей игре.
Девятое поражение подряд «Сочи»? Выход у нас один – есть следующий матч, и нам нужно сделать все, чтобы победить. Тяжелая ситуация. Самое главное, что мы неравнодушны. Все вместе проигрываем, все вместе выигрываем. Сейчас у нас такой тяжелый период, который нам нужно всем вместе пережить – одной семьей. Выходить в следующих матчах и бороться за победу. Другого выхода нет», – сказал Кокорев.