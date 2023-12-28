Кокорев о 9 поражениях «Сочи» подряд: «Самое главное, что мы неравнодушны. Все вместе проигрываем, вместе выигрываем. Нужно пережить этот период одной семьей»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

Южане проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:6.

«У соперника мастеровитая команда. Нас наказали за наши ошибки. Будем дальше разбираться и готовиться к следующей игре.

Возвращение Мичкова после долгой паузы? Конечно, мы остались довольны его игрой. После такой паузы создавал моменты, забил гол. Насколько сильно сейчас не хватает основного вратаря ? Для нашей команды любого игрока, который у нас есть, всегда не хватает. Ему уже становится лучше, завтра он должен прийти, будем с ним разговаривать. Надеемся, что Михаил вернется к следующей игре.

Девятое поражение подряд « »? Выход у нас один – есть следующий матч, и нам нужно сделать все, чтобы победить. Тяжелая ситуация. Самое главное, что мы неравнодушны. Все вместе проигрываем, все вместе выигрываем. Сейчас у нас такой тяжелый период, который нам нужно всем вместе пережить – одной семьей. Выходить в следующих матчах и бороться за победу. Другого выхода нет», – сказал Кокорев.