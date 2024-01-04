Овечкин делит с Хоу 18-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ
Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:6), вторую из них, когда «Девилс» играли в меньшинстве.
Таким образом, Овечкин набрал 564-й (302+262) балл в большинстве и вышел на 18-е место в истории лиги, догнав Хоу.
17-ю позицию в списке с 567 очками занимает Дэйв Андрейчук.
Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 890 баллов в большинстве за карьеру в регулярках НХЛ.