Овечкин забил 126-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 9

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ Бретт Халл Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин забил 126-й победный гол в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде матча с «Питтсбургом» (4:3). В итоге эта шайба стала победной. 

В его активе стало 8 голов в 35 матчах в текущем сезоне. 

По количеству победных шайб в играх регулярок 38-летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги. Больше таких голов только у Яромира Ягра (135). На 3-м месте идет Горди Хоу (121). 

В этой же номинации с учетом игр плей-офф Овечкин (136 победных голов, 126 в регулярках и 10 в Кубке Стэнли) тоже идет вторым, уступая лишь Ягру (151, 135+16). На 3-м месте идет Бретт Халл (134, 110+24).

Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы

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1 комментарий
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И по победным рекорд Овечкина вопрос времени!
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