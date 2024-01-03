Овечкин забил 126-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 9

Александр Овечкин забил 126-й победный гол в регулярках НХЛ.

Капитан « » отличился во втором периоде матча с « » (4:3). В итоге эта шайба стала победной.

В его активе стало 8 голов в 35 матчах в текущем сезоне.

По количеству победных шайб в играх регулярок 38-летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги. Больше таких голов только у (135). На 3-м месте идет (121).

В этой же номинации с учетом игр плей-офф Овечкин (136 победных голов, 126 в регулярках и 10 в Кубке Стэнли) тоже идет вторым, уступая лишь Ягру (151, 135+16). На 3-м месте идет (134, 110+24).

Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы