Кросби забросил 560-ю шайбу за «Питтсбург». Он вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ по голам за один клуб

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Сидни Кросби вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ по голам за одну команду.

Нападающий «Питтсбурга» набрал 4 (3+1) очка в матче против «Коламбуса» (5:3).

Теперь на его счету 1521 (560+961) очко в 1204 матчах в НХЛ за «Пингвинс».

Сидни Кросби превзошел достижения Майка Модано (557 голов за «Старс») и Люка Робитайла (557 шайб за «Лос-Анджелес») и вышел на единоличное 9-е место в истории НХЛ по голам за одну франшизу.

На 8-м месте идет Майк Босси (573 гола за «Айлендерс»), на 7-м – Уэйн Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»). 6-е место занимает Бобби Халл (604 гола за «Чикаго»), 5-е – Джо Сакик (625 шайб за «Колорадо»), 4-е – Марио Лемье (690 голов за «Питтсбург»).

В топ-3 входят Стив Айзерман (692 шайбы за «Детройт»), Горди Хоу (786 голов за «Детройт») и Александр Овечкин (826 шайб за «Вашингтон»).

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2 комментария

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gukmamop
Тоже побьет рекорд Гретцки, похоже
+7
0
+7
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JuVero
в топ-5 должен заходить, как минимум
+3
0
+3
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