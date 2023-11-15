Кросби забросил 560-ю шайбу за «Питтсбург». Он вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ по голам за один клуб

Сидни Кросби вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ по голам за одну команду.

Нападающий « » набрал 4 (3+1) очка в матче против «Коламбуса» (5:3).

Теперь на его счету 1521 (560+961) очко в 1204 матчах в НХЛ за «Пингвинс».

превзошел достижения (557 голов за «Старс») и (557 шайб за «Лос-Анджелес») и вышел на единоличное 9-е место в истории по голам за одну франшизу.

На 8-м месте идет Майк Босси (573 гола за «Айлендерс»), на 7-м – Уэйн Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»). 6-е место занимает Бобби Халл (604 гола за «Чикаго»), 5-е – Джо Сакик (625 шайб за «Колорадо»), 4-е – Марио Лемье (690 голов за «Питтсбург»).

В топ-3 входят Стив Айзерман (692 шайбы за «Детройт»), Горди Хоу (786 голов за «Детройт») и Александр Овечкин (826 шайб за «Вашингтон»).