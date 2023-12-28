Фетисов считает, что Овечкину не стоит уходить из «Вашингтона»: «Он найдет свою игру, я уверен. Саша – сильный человек, великий хоккеист»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном обмене Александра Овечкина.

– Стоит ли Овечкину покинуть «Вашингтон», чтобы продолжить погоню за рекордом Гретцки?

– Не надо никому уходить никуда. Саша найдет свою игру, я уверен в этом. Поэтому чем меньше будем говорить на эту тему, тем быстрее он вернется в нормальное состояние. Постоянно читать, что найдет – не найдет команду, – дополнительная психологическая нагрузка.

Саша – сильный человек, великий хоккеист. Поэтому все у него будет нормально.

– Даже в такой кризисной команде Овечкин все еще может показать свой реальный уровень?

– Сейчас прошла всего треть чемпионата, поэтому давайте наберемся терпения и посмотрим, что дальше будет.

Не всегда и не все сразу складывается так, как могло и должно быть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В 32 матчах текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 20 (6+14) баллов. «Вашингтон» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков.

2 комментария
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Ответ Nepobedimy
Комментарий удален модератором
Давай теперь Оливье!
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Комментарий удален модератором
Ответ TaR
Давай теперь Оливье!
Кому-то из модераторов не понравилось его шуба - плохой опыт новогодних праздников.
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