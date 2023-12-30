Владислав Третьяк: «Вслед за поколением Овечкина и Малкина пришли новые звезды. Это говорит о силе хоккейной системы, воспитывающей хоккеистов высокого уровня»

Теги ФХР Питтсбург Вашингтон Владислав Третьяк Сергей Бобровский Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ КХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Илья Сорокин Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Хоккей

Владислав Третьяк заявил о силе российской хоккейной системы.

– Наши ребята в НХЛ держат планку российского хоккея на высочайшем уровне. Считаете ли, что наша школа остается одной из сильнейших?

– Наша система хоккея очень сильная, и игроки, выступающие в НХЛ, это прекрасно подтверждают.

В нынешнем сезоне Никита Кучеров лидирует в списке бомбардиров, весьма важную роль в своих клубах играют Малкин, Ничушкин, Капризов и многие другие.

Вслед за поколением Овечкина и Малкина пришли новые яркие звезды. И это говорит о силе хоккейной системы, которая воспитывает хоккеистов столь высокого уровня.

Отдельного разговора заслуживают наши вратари – в последние годы Василевский, Шестеркин, Бобровский, Сорокин показали, что находятся на высочайшем уровне. А наша вратарская школа – сильнейшая в мире, – сказал президент ФХР.

7 комментариев
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Фамилии ярких звёзд при этом не назвал.
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Ну и кто после поколения победителей мчм 2010 + Кучеров яркие звезды?
Капризов если только может под этот статус подходить. В остальном, кроме вратарей, просвета не видно особо. А с центрами совсем беда.
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но играют в США)
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Да, да, конечно. Система. Система Третьяка-Ротенберга.
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Ответ frol92
Ну и кто после поколения победителей мчм 2010 + Кучеров яркие звезды? Капризов если только может под этот статус подходить. В остальном, кроме вратарей, просвета не видно особо. А с центрами совсем беда.
Кучеров и все, Каприз с оговорками.
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да, уж....в отличие от футбола, хоккей как-то лег на нашу ментальность...
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Ответ Мистер Кафель
Кучеров и все, Каприз с оговорками.
Кучеров звездой стал за океаном, тут его не ценили
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