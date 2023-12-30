Владислав Третьяк: «Вслед за поколением Овечкина и Малкина пришли новые звезды. Это говорит о силе хоккейной системы, воспитывающей хоккеистов высокого уровня»
Владислав Третьяк заявил о силе российской хоккейной системы.
– Наши ребята в НХЛ держат планку российского хоккея на высочайшем уровне. Считаете ли, что наша школа остается одной из сильнейших?
– Наша система хоккея очень сильная, и игроки, выступающие в НХЛ, это прекрасно подтверждают.
В нынешнем сезоне Никита Кучеров лидирует в списке бомбардиров, весьма важную роль в своих клубах играют Малкин, Ничушкин, Капризов и многие другие.
Вслед за поколением Овечкина и Малкина пришли новые яркие звезды. И это говорит о силе хоккейной системы, которая воспитывает хоккеистов столь высокого уровня.
Отдельного разговора заслуживают наши вратари – в последние годы Василевский, Шестеркин, Бобровский, Сорокин показали, что находятся на высочайшем уровне. А наша вратарская школа – сильнейшая в мире, – сказал президент ФХР.
Капризов если только может под этот статус подходить. В остальном, кроме вратарей, просвета не видно особо. А с центрами совсем беда.